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Samsun spor: 24 Ağustos Çarşamba Spor Gündemi

Spor Haberleri

Samsun spor: 24 Ağustos Çarşamba Spor Gündemi

Samsun haber: AUSTRIA WIEN MAÇINA DOĞRU15.00 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve bir futbolcu, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU

22.00 Trabzonspor (1) - (2) Kopenhag

FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN MAÇINA DOĞRU

15.00 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve bir futbolcu, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

17.30 Sarı-lacivertli ekip, karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.

17.15 Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

18.00 Avusturya ekibi, karşılaşma öncesi yapacağı son antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

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13.30 Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Max Gradel, basın toplantısı düzenleyecek.

16.00 Sivasspor, karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak.

19.15 Malmö Teknik Direktörü Andreas Georgson ve bir futbolcu basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

20.00 İsveç ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarını yapacağı antrenman ile tamamlayacak.

HAKEMLER AÇIKLANACAK

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklanacak.

BEŞİKTAŞ

Takım izinli.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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