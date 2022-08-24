Samsun spor: 24 Ağustos Çarşamba Spor Gündemi Spor Haberleri Samsun haber: AUSTRIA WIEN MAÇINA DOĞRU15.00 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve bir futbolcu, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU 22.00 Trabzonspor (1) - (2) Kopenhag FENERBAHÇE - AUSTRIA WIEN MAÇINA DOĞRU 15.00 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve bir futbolcu, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. 17.30 Sarı-lacivertli ekip, karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek. 17.15 Austria Wien Teknik Direktörü Manfred Schmid ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. 18.00 Avusturya ekibi, karşılaşma öncesi yapacağı son antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. Fenerbahçe, hedefe giden yolda sinyalleri vermeye başladı Denemeler ve gelişim sürüyor 13 gol, 13 ofansif parametre, 8 zirve 8 resmi maç, kullanılan 27 oyuncu, vazgeçilmeyen tek isim Başarılı atak organizasyonlarında devleri arkasında bıraktı Enner Valencia, ikinci baharını yaşıyor Savunma arkasına atılan toplara çözüm şart Sakatlar dönmeye, forma rekabeti kızışmaya başladı SİVASSPOR - MALMÖ MAÇINA DOĞRU 13.30 Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Max Gradel, basın toplantısı düzenleyecek. 16.00 Sivasspor, karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak. 19.15 Malmö Teknik Direktörü Andreas Georgson ve bir futbolcu basın toplantısında soruları yanıtlayacak. 20.00 İsveç ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarını yapacağı antrenman ile tamamlayacak. HAKEMLER AÇIKLANACAK Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklanacak. BEŞİKTAŞ Takım izinli. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Jorge Jesus Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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