Samsun haber! Yılport Samsunspor: 0-2 Samsun gelişmesine göre STAT: Alsancak Mustafa DenizliHAKEMLER: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Erkan AkbulutALTAY: Ozan, Tolga (Dk. 90 Nurettin), Kutay (Dk. 74 Murat), İbrahim, Björkander, Efe, Ceyhun, Zeki, Salih, Mehmet (Dk. 61 Yusuf), ErenYILPORT SAMSUNSPOR: Szumski - Zeki, Yusuf, Alim, Mücahit, Osman (Dk. STAT: Alsancak Mustafa Denizli HAKEMLER: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut ALTAY: Ozan, Tolga (Dk. 90 Nurettin), Kutay (Dk. 74 Murat), İbrahim, Björkander, Efe, Ceyhun, Zeki, Salih, Mehmet (Dk. 61 Yusuf), Eren YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski - Zeki, Yusuf, Alim, Mücahit, Osman (Dk. 71 Yusuf Emre), Celil (Dk. 78 Ali Ülgen), Boldrin (Dk. 87 Ahmet), Fofana, Harris (Dk. 71 Novikovas), Laura GOLLER: Dk. 25 Harris, Dk. 88 Ahmet ( Samsunspor ) SARI KARTLAR: Kutay (Altay) Spor Toto 1'inci Lig'de 2022-23 sezonun açılış maçında Yılport Samsunspor, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti. Her iki yarıda bulduğu gollerle 3 puana uzanan Samsunspor'un gollerini 25'inci dakikada Harris, 88'inci dakikada Ahmet kaydetti. Bu karşılaşmayla birlikte 1'inci Lig'de ilk kez VAR teknolojisi uygulandı. Bu sezon deplasman seyirci yasağının kalkmasıyla Samsunspor taraftarları da müsabakayı stadyumdan takip edebildi. 25'inci dakikada Samsunspor kontratağında sol kanattan ilerleyen Fofana yerden ceza sahasına kesti, kaleci Ozan'ın uzanamadığı topu Harris gelişine penaltı noktası üzerinden filelere yolladı. Yardımcı Hakem Gökhan Memişoğlu ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR incelemesi sonrası Samsunspor'un golü geçerli sayıldı: 0-1. 35'inci dakikada sağdan Zeki'nin kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen İbrahim kafayı vurdu, top az farkla üstten auta gitti. İlk yarı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 54'üncü dakikada konuk ekipten Celil, ceza yayı gerisinden şansını denedi. Yerden seken topu kaleci Ozan köşeden kornere çeldi. 63'üncü dakikada Samsunspor kontratağında Boldrin'in yerden pasıyla sağdan ceza sahasına giren Laura'nın sert şutunda kaleci Ozan mutlak golü önledi. 84'üncü dakikada Altaylı Murat'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Szumski parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi. 88'inci dakikada Samsunspor, ikinci golü buldu. Kontratakla kendi yarı alanından çıkan konuk ekipte sol çaprazda topla buluşan Ahmet, uzak köşeye vurdu. Top yerden sekerek ağlara gitti: 0-2. Samsunspor maçı 2-0 kazandı. MURAT ULUÇ, 3 YIL SONRA FUTBOLA DÖNDÜ Altay formasıyla 2019'da jübile yapan Murat Uluç, siyah-beyazlı kulüpteki transfer yasağı nedeniyle 3 yıl sonra futbola geri dönüş yaptı. İzmir ekibinin 17 Mayıs 2019'da 1'inci Lig'de evinde oynadığı Elazığspor maçında kariyerini noktalayan 41 yaşındaki forvet, bu sezon sürpriz bir kararla Altay'daki antrenörlük lisansını iptal edip futbolcu olarak sahada görev aldı. Altaylı taraftarlar, Samsunspor müsabakasının 74'üncü dakikasında Kutay'ın yerine oyuna giren Murat'ı alkış yağmuruna tuttu. - İzmir Spor Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü Gökhan Memişoğlu Cihan Aydın Samsunspor Alsancak Spor Haberler

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