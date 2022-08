Samsun haber... 19 Mayıs Stadyumu yeni sezona hazırlanıyor

- 19 Mayıs Stadyumu yeni sezona hazırlanıyor

SAMSUN - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un maçlarını oynadığı 19 Mayıs Stadyumu'nun zemini yeni sezona hazırlanıyor.

Süper Lig parolasıyla lige başlayacak olan Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in açılış maçında 12 Ağustos saat 21.00'de Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda geçen sezon Süper Lig'den düşen İzmir temsilcisi Altay ile karşılaşacak. Bu sezon yaptığı 15 flaş transferle kadrosunu yenileyen Samsunspor, tesis ve stadyum zeminini de yeni sezona hazır hale getiriyor. Nuri Asan Tesisleri'nde bulunan 3 antrenman sahasının çim ve zemin bakımlarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, maçlarını oynayacağı 19 Mayıs Stadyumu'nun da zemin çalışmalarını sürdürüyor. Hibrit zemine yeni çim ekimini tamamlayan Karadeniz temsilcisi gerekli tedbirleri alarak köklenmenin oluşmasını bekliyor. Kırmızı-beyazlı kulübün idarecileri, stat zemininin 20 Ağustos'ta oynanacak Eyüpspor maçına kadar maç oynamaya hazır hale geleceğini ifade etti.

"Sahada gerekli ekimler yapıldı ama köklenmenin oluşması bir müddet alıyor"

19 Mayıs Stadyumu zemininde gerekli işlemlerin yapıldığını belirten Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan, "Bizim maçlarımızı oynadığımız sahanı zemini hibrit. Hibrit olduğu için de her sene sahanın renovasyonu yapılması lazım. Şu an yapılan işlem de hibritin içindeki çimin kazınarak yeni bir çim ekilmesi. Her zaman dile getirdiğimiz gibi stadımızın fiziki şartlarının iyi olmamasının, hava almamasının, güneş almamasının ve bazı alttan soğutma sistemlerinin çalışmamasından dolayı kazıdığımız çim, yeni bir çim ekiliyormuş gibi toparlanması uzun sürüyor. Onun için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kendi ekibimizin dışında önemli bir profesyonel çim firması ile de çalışıyoruz. Sahada gerekli ekimler yapıldı ama köklenmenin oluşması bir müddet alıyor" şeklinde konuştu.

"Zeminin Eyüpspor maçına yetişmeme gibi bir durumu yok"

Saha zemininin sezonun iç sahadaki ilk maçı olan Eyüpspor maçına yetişeceğini vurgulayan Soner Soykan, "Sezon başlarında maç organizasyonlarında stadın sahasının kullanılması, zeminin bozulmasından ziyade köklenme tamamlanmadığı için zemini çok geri atıyor. Bundan dolayı ligin ikinci haftasında oynayacağımız Eyüpspor maçında sahamızın daha hazır olması için son hazırlık maçında stadı kullanıma alamadık. Çorum FK maçını statta da oynayabilirdik ama bu sefer lig başladığında zemindeki kalkmaları daha şiddetli bir şekilde yaşayacaktık. Önemli olan lig olduğu için çalışmalarımızı ona göre planladık. Herhangi bir aksilik, olumsuz bir durum yok. Stadyum zeminimiz daha iyi durumda olması için koruma altında. Gerekli tüm çalışmalar da yapılıyor. Zeminin Eyüpspor maçına yetişmeme gibi bir durumu yok. Sahamızın Eyüpspor maçına doğru yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda dahi statta maç yapılabilir ama sahayı bozarız. Verilen emekler boşa gider" diye konuştu.

Samsunspor bu sezon 19 Mayıs Stadyumu'nda sırasıyla Eyüpspor, Manisa FK, Sakaryaspor, Gençlerbirliği, Boluspor, Göztepe, Denizlispor, Yeni Malatya, Adanaspor, Altay, B. B. Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Bandırmaspor, Altınordu, Pendikspor, Tuzlaspor, Keçiörengücü ve Bodrumspor'u ağırlayacak.

Samsunspor'un ilk iç saha maçı ise 20 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te oynanacak.