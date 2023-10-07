Samsun'da Spor Kulübü Yenilenme İstiyor

- Yamalı sahada maç yapan gençlerin 'yeni saha' talebi

SAMSUN - Samsun'da 23 yıldır sporcu yetiştiren 1984 Kadifekale Spor Kulübü'nün kullanılamaz hale gelen halı sahasında başka yerlerden alınan halılarla yama yapılarak antrenman yapmaya çalışan minik sporcular, büyük bir sakatlık yaşamadan sahalarının yenilenmesini istiyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan 1984 Kadifekale Spor Kulübü'nün çalışmalarını gerçekleştirdiği, 1500 metrekare içerisinde atıl halde bulunan halı sahaya sahip çıkılması çağrısında bulunan kulüp yöneticileri, mahalle muhtarı, veliler ve sporcular, tesislere bakım yapılmasını ve gençlerin daha sağlıklı bir ortamda spor yapmasını istediklerini belirterek, basın açıklamasında bulundu. Başka yerlerden alınan halılarla yapılan yamalarla çocuklara antrenman yaptırdıklarını ifade eden yöneticiler, büyük bir sakatlık yaşanmadan gençlerin daha sağlıklı bir ortamda spor yapması gerektiğini dile getirdiler.

"Sahamızın durumu içler acısı, yetkililerden yardım bekliyoruz"

Tek isteklerinin çocukların sağlıklı bir ortamda spor yapması olduğunu belirten 1984 Kadifekale Spor Kulübü Başkanı Dursun Güngör, "1984 yılında kurulan bir kulübüz. Bünyemizde 70 çocuk futbol öğreniyor, antrenman yapıyor. Biz bu çocukları sokaklardan koruyup, spora entegre etmek için uğraşıyoruz. Sahamızın durumu içler acısı. Valilik, Büyükşehir ve İlkadım Belediyesi'nden destek bekliyoruz. Bu çocuklara onların da sahip çıkmasını istiyoruz. Şu andaki sahamızın zeminin sağdan soldan halı alarak derme çatma yaptık. Aralara başka halılar koyduk ama maç esnasında çocukların ayağı burkuluyor, düşüyor ve bir yerleri kırılıyor. Mağduriyetimizin giderilmesi için yetkililerden destek istiyoruz" dedi.

"Sahamızın çocukların spor yapmasına uygun hale getirilmesini istiyoruz"

Onlarca çocuğun uygunsuz ortamda spor yapmaya çalıştığını ifade eden Kadifekale Muhtarı Güven Akan, "Tesisimiz yapıldığı günden bu yana her gün geriye doğru gitti. Muhtar ve mahalleli olarak gittiğimiz tüm yetkililerden hiçbir geri dönüş alamadık. Yetkililere seslenmek istiyorum; bizim çocuklarımız yetim bırakılmasın. Buradaki alanın çocukların spor yapabilmesine uygun hale getirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Çok zor şartlar altında spor yapmaya çalıştıklarını ifade eden diğer yöneticiler ve minik sporcular ise "Çok kötü bir zeminde spor yapmaya çalışıyoruz. Zemin yüzünden her gün sakatlık yaşanıyor. Bizler de diğer çocuklar gibi düzgün zeminlerde oynayıp, kendimizi geliştirmek istiyoruz. İnşallah yetkililer sesimizi duyar" açıklamasında bulundular.