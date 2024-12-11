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Samsun'da Sağlık Çalışanları Futbol Turnuvası Sonlandı

Samsun'da Sağlık Çalışanları Futbol Turnuvası Sonlandı
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Samsun'da düzenlenen 112 Acil Sağlık Hizmetleri Futbol Turnuvası, 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' temasıyla gerçekleştirildi. Turnuvada Çarşamba 112 Futbol Takımı birinci oldu.

Samsun'da sağlık çalışanlarının katıldığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Futbol Turnuvası tamamlandı.

"Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" teması ile kutlanılan Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri Futbol Turnuvası düzenlendi. Final maçına katılan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras tarafından dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

Turnuva birincisi Çarşamba 112 Futbol Takımı, ikincisi Tekkeköy 112 Futbol Takımı olurken, İl Sağlık Müdürlüğü Takımı ise üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın kupa törenine Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Uğur Sezgin, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Kemal Serhan Sandıkçı, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Emre Özgen, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Erdinç Özoğlu ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Bekir Şahin katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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