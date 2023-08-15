Samsun'da Osman Bayrakdar Bocce Yarı Final Müsabakaları başladı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023 faaliyet programında yer alan Osman Bayrakdar Bocce Yarı Final Müsabakaları başladı.

Şehit Erdal Bolat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde başlayan müsabakalar öncesi Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli için Geyikkoşan mevkisinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, iki gün sürecek müsabakaya 17 ilden 140 sporcunun katıldığını söyledi.

Karaaslan, "Turnuvamızın teknik toplantısı ve akabinde depremde hayatını kaybeden mesai arkadaşlarımız için anma yürüyüşü yaptık. Müsabakalarda Samsun'umuz ve ilçemiz adına tüm takımlara başarılar dilerim." dedi.