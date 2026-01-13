Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Okçuluk Salon Kış Kupası, Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen turnuvaya, 38 ilden 108 kulüp 704 sporcuyla katıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Aytaçoğlu, AA muhabirine, 2026 yılının okçuluk adına yoğun geçeceğini dile getirdi.

Avrupa Şampiyonası öncesinde düzenlenen Salon Kış Kupası'nın sönemli olduğunu dile getiren Aytaçoğlu, "Federasyonumuzun 2026 yılı ilk salon turnuvasını gerçekleştiriyoruz. Salon Avrupa Şampiyonası öncesinde bu bir hazırlık gibi. Takımları ve sporcuları belirlemek adına son derece önemli bir turnuvadır." dedi.

Aytaçoğlu, 2026 yılında Dünya Kupası'nın bir ayağını Türkiye'de yapacaklarını belirterek, Antalya'da yine Avrupa Grand Prix'sini yapacaklarını dile getirdi.

Organizasyon, 16 Ocak'ta sona erecek.