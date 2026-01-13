Haberler

Okçuluk Salon Kış Kupası, Samsun'da başladı

Güncelleme:
Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Okçuluk Salon Kış Kupası, 38 ilden 108 kulüp ve 704 sporcunun katılımıyla Samsun'da başladı. Turnuva, 2026 yılı öncesinde okçuluk takımlarını belirlemek için önemli bir hazırlık süreci olacak.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen turnuvaya, 38 ilden 108 kulüp 704 sporcuyla katıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Aytaçoğlu, AA muhabirine, 2026 yılının okçuluk adına yoğun geçeceğini dile getirdi.

Avrupa Şampiyonası öncesinde düzenlenen Salon Kış Kupası'nın sönemli olduğunu dile getiren Aytaçoğlu, "Federasyonumuzun 2026 yılı ilk salon turnuvasını gerçekleştiriyoruz. Salon Avrupa Şampiyonası öncesinde bu bir hazırlık gibi. Takımları ve sporcuları belirlemek adına son derece önemli bir turnuvadır." dedi.

Aytaçoğlu, 2026 yılında Dünya Kupası'nın bir ayağını Türkiye'de yapacaklarını belirterek, Antalya'da yine Avrupa Grand Prix'sini yapacaklarını dile getirdi.

Organizasyon, 16 Ocak'ta sona erecek.

