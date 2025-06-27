Samsun'da Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Devam Ediyor

Samsun'da Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Devam Ediyor
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Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Samsun'da 432 sporcunun katılımıyla sürüyor. Federasyon başkanı Talat Ünlü, halterde uluslararası başarıyı artırma hedeflerini ve gençlerin spora katılımının önemini vurguladı.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor.

İlkadım Okçuluk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 40 ilden 60 spor kulübünden büyükler kategorisinde 221'i kadın sporcu olmak üzere 432 sporcu katılıyor.

Turnuvanın üçüncü gününde gerçekleştirilen açılış seremonisinde konuşan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, bu yıl Türkiye'de ciddi uluslararası müsabaka yapmayı arzuladıklarını söyledi.

Şampiyonanın sadece bir turnuvadan ibaret olmadığına dikkati çeken Ünlü, "Gençlerin öz güvenlerini kazanması, toplum içinde faydalı bir birey olarak yetişmesine çok büyük katkı sağlıyor. Bazılarınız milli takımlara seçiliyorsunuz ancak sorumluluğumuz sadece milli takıma seçilmekle bitmiyor. Çünkü Türk milletini temsil etmenin sorumluluğunu, ay-yıldızlı bayrağın kattığı gücü dünyaya ispatlamak zorundasınız. Elbette vermiş oldukları emeğin karşılığını madalya ile kapatmak bizim gurur kaynağımız oluyor." dedi.

Ünlü, halterde uluslararası turnuvalarda madalya sayısını artırdıklarına işaret ederek, "Sporcu sayımızın da artmış olması bizi mutlu ediyor. Türk halteri, dünyada temiz bir spor siyaseti ile devam ediyor. Hiçbir kirliliğe bulaşmayan altın, gümüş veya bronz madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından bugünkü müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Kadınlar 69 kiloda Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü'nden Nuray Güngör, 77 kiloda Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü'nden Sara Yenigün, 86 kiloda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Hilal Gök, 86+ kiloda Kuyulusebil Spor Kulübü'nden Tuana Süren altın madalya kazandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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