Türkiye Ümit, Genç 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, Samsun'da başladı

Türkiye Karate Federasyonu faaliyet raporunda yer alan Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 56 ilden 320 kulüp ve 1244 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde eleme müsabakaları yapıldı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Samsun'daki müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların Polonya'da yapılacak Dünya Karate Şampiyonası'na katılacağını söyledi.

Dünya Karate Şampiyonası'ndan takım halinde şampiyon olarak dönmeyi hedeflediklerini anlatan Taşdemir, "Karatede öncelikle hedefimiz İtalya'da ağustos ayında yapılacak Akdeniz Oyunları'dır. Umarım oradan çok sayıda madalya alarak ülkemize döneriz. Sonrasında Avrupa Oyunları var. İstanbul'da Avrupa Oyunları'na katılacağız ve karate branşı olarak ciddi bir madalya beklentimiz var." dedi.

Avustralya'nın Brisbane kentinde 2032 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarında da hedeflerinin önemli olduğunu dile getiren Taşdemir, "Tokyo Olimpiyatları'nda en fazla madalya alan branş olarak kayda geçtik. Şu anda hedefimiz Avustralya. Orada da en çok madalya alan branş olmayı istiyoruz. Türkiye'de karate dalında sporcu sayımız hızlı bir şekilde artıyor. Karate bir disiplin sporu, zeka sporu. Türk toplumuna uygun bir spor dalı. Karate sporunun şu andaki lisanslı sporcu sayısı 350 bindir. 350 bin üzerinde tabii biz bunu yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. Aktif lisanslı sporcu sayımız 50 bine dayandı. Dolayısıyla bu yaptığımız organizasyonlar, ligler tabii burada Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın büyük bir desteği var. Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin her kentinde karete yapılabilir hale geldi." ifadesini kullandı.

Şampiyona, 19 Temmuz Pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.