Samsun'da Gençlerin İlgi Odağı: Elektronik Futbol Kaleleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Park'ta kurulan 'elektronik futbol kaleleri', gençlerden büyük ilgi görüyor. Samsun'u eğlence ve macera dolu bir oyun sahasına dönüştüren interaktif oyun alanları, sosyal etkileşimi de artırdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Park'ta kurulan "elektronik futbol kaleleri", gençlerden büyük ilgi görüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Kent Park içerisinde hayata geçirilen "interaktif oyun alanları", geleneksel eğlence anlayışını yepyeni bir boyuta taşıdı. Samsun'u eğlence ve macera dolu bir oyun sahasına dönüştüren interaktif oyun alanları, sosyal etkileşimi de artırdı. Samsun'da yaşayan gençler ve çocuklar Kent Park'ta yer alan oyun alanlarına yoğun ilgi gösterdi.

Elektronik futbolun gelişimine destek olmak amacıyla yeni bir adım attıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Gençlerimizin rekabetçi ruhunu ve sporun eşsiz heyecanını deneyimleyebileceği, teknolojinin ve sporun harmanlandığı benzersiz bir proje olarak hayata geçen elektronik futbol kalesi ile hem geleneksel sporun değerlerine bağlı kalarak hem de teknolojinin nimetlerinden yararlanarak gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Amacımız, gençlerimizin teknolojiyi sağlıklı bir şekilde kullanmayı öğrenmelerini sağlamak ve onları aktif bir yaşam tarzına teşvik etmektir. Elektronik Futbol Kalesi, sadece bir eğlence mekanı olmanın ötesinde, gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlayacak bir platformdur" dedi.

Samsun'un futbol şehri olduğunu vurgulayan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Ekrem Şahin, "Bugün Kent Park'ın içerisinde interaktif oyun gruplarının olduğu bölümdeyiz. Burada interaktif yani elektronik oyunlarımız var. Bunlar tamamen futbolla alakalı. Samsun futbol şehri, çok güzel futbolcuların yetiştiği bir şehir. Biz de gençleri, çocukları futbola alıştırmak, topa düzgün, isabetli vurabilmek, topu dengeli kullanabilmeleri adına Karadeniz Bölgesi'nde tek olan bir oyun grubu kurduk" diye konuştu. - SAMSUN