Geleneksel Türk Okçuluk Salon Puta Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başlayacak

Geleneksel Türk Okçuluk Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası, yarın Samsun'da düzenlenecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyonda, kadınlar ve erkekler kategorilerinde 49 ilden 1400 sporcu mücadele edecek.

Geleneksel ok ve yayların kullanılacağı şampiyona, 29 Mart Pazar gününe sona erecek.