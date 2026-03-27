Haberler

Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası Samsun'da başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geleneksel Türk Okçuluk Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası, 49 ilden 1388 sporcunun katılımıyla Samsun'da başladı. Yarışmalar üç gün boyunca sürecek ve sadece geleneksel kıyafetler giyilerek gerçekleştirilmekte.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası'na 49 ilden 1388 sporcu katıldı. Üç gün sürecek olan yarışmalarda sporcular 18 metreye oklarını atarak sıralama ve eleme atışlarını tamamlayacak. Yarışmalar esnasında sadece geleneksel kıyafetlerin giyilebildiği şampiyonada teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanıldı. Turnuvanın ilk gününde genç kadınlar deneme ve sıralama atışları gerçekleştirdi.

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, "Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen 1400'e yakın kemankeşlerimiz var. Sizleri burada görmekten mutlu olduğumuzu yüksek sesle ifade etmek istiyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki geldiniz. Geleneksel Türk okçuluğunun ilk zamanlarında bu kadar kalabalık değildik. Her geçen sene bereketli bir şekilde artıyor. Böyle giderse bu salon yetmeyecek. Türkiye'nin okçuluk adına en büyük spor salonu olan burayı artık dolduruyorsunuz. Bu manada TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz'e ve yöneticilerine, müthiş yol katlettikleri için ve yüksek derecedeki performanslarından dolayı şahsım ve kurumum adına ve bütün Samsunlular adına tebrik ediyorum" dedi.

Şampiyonanın ikinci gününde ise genç kadınlar final atışları yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest

Savaşta bir ilk! ABD’nin son hamlesine Rusya'dan rest geldi
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum

CHP'li başkanın otel odasında basılmasına Özel'den ilk yorum

Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı

Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 cezaevi aracı birbirine girdi; 6'sı jandarma 17 kişi yaralandı

4 cezaevi sevk aracı TEM'i savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yorumu size bırakıyoruz!
Sevgilisi tarafından terk edilen kadının paylaşımı olay oldu

Sevgilisi tarafından terk edilen genç kızın paylaşımına bakın

4 cezaevi aracı birbirine girdi; 6'sı jandarma 17 kişi yaralandı

4 cezaevi sevk aracı TEM'i savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı
Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı