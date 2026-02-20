Haberler

Samsun'da capoeira atölyesi düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da gerçekleştirilen capoeira atölyesinde Brezilyalı eğitmen Eduardo Dos Santos, farklı yaş gruplarına 3 gün boyunca eğitim verdi. Etkinliğe Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurtdışından katılımlar oldu.

Samsun'da capoeira (müzik, dans, akrobasi ve dövüş sanatını bünyesinde barındıran savunma sanatı) atölyesi gerçekleştirildi.

Samsun merkezli olarak 2007'de kurulan ve birçok ilde temsilcilik aracılığıyla eğitim veren Capoeira Derneğince, Bowling Akademi'de etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, capoeira sporunun ana vatanı Brezilya'dan kente gelen eğitmen Eduardo Dos Santos, 3 gün boyunca en küçüğü 3 yaşında olmak üzere farklı yaş gruplarına eğitim verdi.

Eğitime, Kayseri, Adıyaman, Mersin, İstanbul, Eskişehir, Kahramanmaraş temsilciliklerinden gelenlerin yanı sıra Rusya ve Belçika'dan çok sayıda capoeira sporcusu katıldı.

Dernek Başkanı Güngör Doğanay, gazetecilere, 2004 yılından bu yana düzenli olarak "Capoeira Kültür ve Spor Festivali" düzenlediklerini söyledi.

Sporculara, motivasyonlarını artırmak için alanında iyi capoeira ustalarını Samsun'a davet edip ders verdiklerini anlatan Doğanay, "Samsun bu sporu çok sevdi ve burası önemli bir merkez haline geldi. Yaklaşık 70 öğrenci ve velimizle Bowling Akademi'de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl bir ilke imza atıp 19 Mayıs haftasında Brezilya'dan birkaç misafir getirerek gösteri, etkinlik ve eğitim atölyeleri yapmayı planlıyoruz." dedi.

Eduardo Dos Santos ise capoeiraya ilginin güzel olduğunu, ilk kez ziyaret ettiği Türkiye'ye en kısa sürede tekrar gelmek istediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Erkut Kargın
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim

Trump'tan tüm dünyayı tedirgen eden 'saldırı' yanıtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe'de dün kaç futbolcunun oruç tuttuğu ortaya çıktı
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Başörtüsü tartışması büyüdü: Ece Erken, İsmail Saymaz'a ateş püskürdü

Ünlü gazeteciye ateş püskürdü: Siz deli misiniz?
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor

Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor