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Samsun'da Bilardo 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda Emrullah Can Şampiyon Oldu

Samsun'da Bilardo 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda Emrullah Can Şampiyon Oldu
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Samsun'da düzenlenen Bilardo 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda Emrullah Can, 64 sporcu arasından şampiyon olurken, Engin Yazıcı ikinci, Serdar Çetin ve Nevzat Kara ise üçüncü oldu. Ödüller Türkiye Bilardo Federasyonu yetkilileri tarafından verildi.

Samsun'da düzenlenen Bilardo 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda Emrullah Can, şampiyon oldu.

21-27 Ekim tarihleri arasında Samsun'da Bilardo 29 Ekim Cumhuriyet Kupası düzenlendi. Turnuvaya 64 sporcu katıldı. Yapılan müsabakalar sonunda Emrullah Can şampiyonluğa ulaşırken, Engin Yazıcı ikinci oldu. Serdar Çetin ile Nevzat Kara ise üçüncülüğü paylaştı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Bilardo Federasyonu Asbaşkanı Cumabey Germi, Spor Şube Müdürü Olgay İnci ve Bilardo İl Temsilcisi Sinan Bıyıklı verdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye 29 Ekim samsun Spor

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