Samsun'da Kürek Şampiyonası Rüzgara Takıldı

Türkiye Kürek Federasyonunca Samsun'da düzenlenen Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Şampiyonası, şiddetli rüzgar nedeniyle ertelendi.

Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi mevkisinde düzenlenen organizasyona 42 kulüpten 537 sporcu katıldı.

Eleme müsabakalarının gerçekleştirildiği şampiyonanın ilk gününde, şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar sporculara zor anlar yaşattı.

Birkaç müsabakanın gerçekleştirildiği şampiyonada kalan müsabakalar, Türkiye Kürek Federasyonu hakemlerinin kararıyla yarına ertelendi.

Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Şampiyonası, 16 Ağustos'ta madalya töreniyle sona erecek.

Kentte ilk kez düzenlenen şampiyonada sporcular, bir hafta boyunca master, büyükler ve gençler kategorilerinde farklı disiplinlerde mücadele edecek.

Kaynak: AA