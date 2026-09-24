Samsun'da 52 ülkeden 606 sporcu Flöre Dünya Kupası'nda madalya için yarışıyor

Samsun'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası'nda 52 ülkeden 606 sporcu madalya kazanmak için flörelerini sallıyor.

Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası, Samsun'da Okçuluk Spor Salonu'nda düzenleniyor. Türkiye'nin 80 sporcu ile katıldığı organizasyonda 52 ülkeden 606 sporcu mücadele ediyor. İlk gün, 17 yaş altı sporcuların yer aldığı yıldızlar kategorisi mücadelelerine sahne oldu. Sporcular, rakiplerine üstünlük sağlamak ve puan almak için flöre adı verilen eskrim kılıçlarını kullandı.

Ilgın Güçlüer Sürekcigil: "52 ülkeden 606 sporcu katılıyor"

Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade eden Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ilgın Güçlüer Sürekcigil, "Samsun'da 4 gün sürecek Flöre Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyoruz. Turnuvamızda 52 ülkeden 606 sporcu yer alıyor. 80 Türk sporcu da madalya için pistte yarışıyor. İnşallah hem organizasyonumuzun kalitesiyle hem de pistteki sporcularımızla çok güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapmayı planlıyoruz" dedi.

Gökhan Akyalçın: "İlk gün istediğimiz sonuçları alamadık ama sonunu iyi getireceğiz"

İlk gün turnuvanın güzel başlamadığını ancak iyi sonuçlar almak için mücadele edeceklerini dile getiren Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Kurul Koordinatörü Gökhan Akyalçın, "Turnuvaya yıldızlarda 20 kız, 20 erkek, gençlerde de 20 kız, 20 erkek olmak üzere toplam 80 Türk sporcu ile katıldık. Turnuvayı ülkemizde yaptığımız için gururluyuz. Milli sporcularımız için ilk günkü sonuçlar iyi başlamasa da sonunu iyi getireceğiz diye umuyorum. Bugün yıldız sporcularımız yarıştı. Yarın genç kategorisinde sporcularımız yarışacak. Onlarda da dünya ve Avrupa'da derece yapmış sporcularımız yer alıyor. Çok çalıştık. Yazın zorlu ve yoğun kamp dönemleri geçirdik. Sezon yeni başladı. Hazırlık sürecini iyi atlattığımızdan güzel sonuçlar alacağımızı umuyorum" diye konuştu.

Bugün oynanan karşılaşmadan istediği sonucu alamadığını belirten milli sporcu Bulut Ali Yıldız ise, "8 yıldır eskrim yapıyorum. Samsun'da oldukça güzel bir turnuva oluyor. İlk gün istediğim sonucu alamasam da turnuvadaki kalite güzel. Geçen yıl Dünya Kupası'nda son 32'ye kalmıştım. Bu sene onu başaramadım ama yarın gençler kategorisi olacak. Orada başarılı sonuçlar almak için mücadele edeceğim" şeklinde konuştu.

Geçen sezon takım halinde elde edilen başarıların üstüne çıkmak istediklerini vurgulayan milli sporcu Ada Kefeciler de, "Milli takım adına geçen sezon iyi geçmişti. Bu sene elimizden gelenin daha iyisini yapmaya çalışacağız. Çok çalıştık ve güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. En büyük hedefimiz madalya kazanmak" ifadelerini kullandı.

4 gün boyunca sürecek turnuvada ilk günün ardından 20 yaş altı sporcuların yer alacağı genç kategorisi müsabakaları devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı