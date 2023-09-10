Samsun'da 3 bant bilardo il seçmeleri başladı
Türkiye Bilardo Federasyonu Samsun İl Temsilciliği ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 3 bant bilardo il seçmeleri başladı.
Türkiye Bilardo Federasyonu Samsun İl Temsilciliği ile Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 3 bant bilardo il seçmeleri başladı.
İlkadım'da özel bir bilardo salonunda başlayan seçmelere 87 sporcu katıldı.
Bilardo İl Temsilcisi Sinan Bıyıklı, seçmelerin 17 Eylül Pazar günü final maçları sona ereceğini söyledi.
Kaynak: AA / Spor