Erdoğan 9. kez genel başkan! İşte AK Parti'nin kesinleşen yeni MKYK listesi

İşte AK Parti'nin kesinleşen MKYK listesi! 39 yeni isim var
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
Erdoğan'ın masasındaki son anket

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı canlı yayında açıkladı
AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev

Bugün duyurulacak! AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev

Samsun'da 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Milliler Başarı Sağladı

Samsun'da 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Milliler Başarı Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türk okçular, erkek ve kadın takımlarda toplamda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Samsun'da düzenlenen 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda milliler, erkek ve kadınlarda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın final gününde yetişkinlerde klasik, makaralı yay ve yayın yay branşlarında takım final atışları yapıldı. Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un da yer aldığı Klasik Yay Erkek Milli Takımı, gümüş madalya kazandı. Mete Gazoz, Berkim Tümer ve Abdullah Yıldırmış'tan oluşan takım, İtalya'ya beraberlik atışlarında 29-27 mağlup olarak 2. oldu. Matteo Borsani, Massimiliano Mandia ve Alessandro Poali'den oluşan İtalya Milli Takımı altın; Andrei Belici, Dan Olaru ve Segiu Sorici'den oluşan Moldova Milli Takımı da 3. olarak bronz madalya kazandı.

Makaralı yay kategorisinde Kadın Milli Takım 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Hazal Burun, Rabia Emine Oğuz ve Bera Ayşe Süzer'den oluşan Kadın Milli Takım ikinci olurken, Giulia Di Nardo, Elisa Roner ve Marcella Tonioli'den oluşan İtalya Milli Takımı altın, Maria Anna Alfredsdotir, Dis Freyja Benediksdottir ve Eowyn Mamalias'tan oluşan İzlanda Milli Takımı da bronz madalyaya uzandı.

Zeynep Köse, Fatma Maraşlı ve Gizem Özkan'dan oluşan Kadın Milli Takımı ise 3. olarak bronz madalya kazanırken, Lucillia Boari, Roberta Di Frencesco ve Chiara Rebagliati'den oluşan İtalya Milli Takımı altın, Denisa Barankova, Elena Bendikova ve Kristina Druskova'dan oluşan Slovakya Milli Takımı da bronz madalyanın sahibi oldu.

Yalın yay atışlarında ise Okçuluk Milli Takımı, takım bazında madalya kazanamazken turnuvayı takım bazında büyükler kategorisinde 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Turnuva, bireysel final atışlarıyla devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek
img

Erdoğan neşteri vurdu! Listede tüm gözler onu aradı ama bulamadı
img

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı canlı yayında açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı

Erdoğan neşteri vurdu! Listede tüm gözler onu aradı ama bulamadı
Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
Kalabalığa aldırış etmeden AVM'nin önüne tuvaletini yaptı

Vatandaşların akın ettiği AVM önünde mide bulandıran görüntü
Federasyondan ortalığı karıştıracak karar: Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek

Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek
Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı

Kongreye damga vuran görüntü! 3 vekil resmen AK Parti'de
Dursun Özbek'in Fenerbahçe derbisi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı

Dev derbi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.