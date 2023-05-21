Samsun'da 19 Mayıs Yarı Maratonu düzenlendi

- 19 Mayıs Yarı Maratonu 248 sporcunun katılımıyla düzenlendi

SAMSUN - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Samsun'da Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu, 241 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Fuar Caddesi'nde başlayan yarı maratona 18-70 yaş arası 38'i kadın 248 sporcu katıldı.

Atakum Yeni Mahalle Yüzme Havuzu önünde kadar koşan yarışmacılar, 21 kilometrelik parkurda dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Erkeklerde 1: 05: 32 derecesiyle Ankara Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü'nden Hüseyin Can birinci, 1: 05: 52 derecesiyle Ayetullah Aslanhan ikinci ve 1: 07: 21 derecesiyle Muhsum Değer üçüncü oldu. Kadınlarda ise, 1: 14: 48 derecesiyle Derya Kunur birinci, 1: 17: 03 derecesiyle Yanca Kutluk ikinci ve 1: 23: 27 derecesiyle Dilek Öztürk üçüncü oldu. İlk üçe gider sporculara düzenlenen törenle madalyanın yanı sıra Samsun Büşükşehir Belediyesi tarafından da birer tam altın hediye edildi. Dereceye giren diğer sporculara da madalyaları takdim edildi.