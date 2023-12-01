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Samsun Büyükşehir Belediyesi Canik ilçesine FIFA standardında futbol sahası kazandırıyor

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik ilçesine FIFA standardında futbol sahası inşa etmek için çalışmalara başladı. Sahada 865 kişi seyirci kapasitesi olacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Canik ilçesine FIFA standardında futbol sahası kazandırıyor. 865 kişi seyirci kapasiteli futbol sahasının ihalesi yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu şehrin spordaki potansiyeline katkı sunmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi spor alanında yaptığı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 'Spor Kenti' Samsun'un bu alandaki altyapısını güçlendirmek için çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi Canik ilçesinde de FIFA standardında futbol sahası inşa edecek. İhalesi yapılan projenin inşaatı için ilk kazma bu yıl bitmeden vurulacak. 871 kişi seyirci kapasiteli Canik Futbol Sahası projesi, sentetik futbol sahası, tribün alanı, kafe, antrenör odaları, soyunma odaları fitness salonu ve otoparktan oluşuyor.

Samsun'da spor altyapısını daha güçlü hale getirmek için yeni spor yatırımlarını tek tek hayata geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Spora çok önem veriyoruz. Sahalar, spor salonları inşa ediyor, sporcularımıza her alanda destek veriyoruz. Bu şehir spor kenti. Biz de bu şehrin spordaki potansiyeline katkı sunmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çok yetenekli gençlerimiz, sporcularımız var. Atakum ilçemizdeki 2 futbol sahası inşaatı hızla yükselirken FIFA standartlarında bir futbol sahasını da Canik ilçemize inşa edeceğiz. Gençlerimiz, çocuklarımız o sahalarda kendini geliştirecek, yetiştirecek. Canik Futbol Sahası projesinin ihalesini yaptık en kısa zamanda da yapımına başlanacak" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Futbol Canik Spor Haberler

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