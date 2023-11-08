Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sporcuları Desteklemeye Devam Edecek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bin 500'ün üzerinde sporcuyu desteklediklerini ve bireysel ve takım sporlarına olan desteğin devam edeceğini açıkladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyerek Başkan Demir'i ziyaret etti.

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bin 500'ün üzerinde sporcuyu desteklediklerini, bireysel ve takım sporlarına olan desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye 6'ıncısı olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti. Başkan Demir, halter antrenörü Gökhan Göktaş, yardımcı antrenör Eren Memiş, sporcular Esma Alper, Ece Sipan ve Melis Özdemir'i makamında ağırladı. Antrenörler ve sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Mustafa Demir, kazanmış oldukları başarılardan dolayı tebrik ederek sonraki turnuva ve şampiyonalarda başarı dileklerinde bulundu.

"Bireysel ve takım sporlarına olan desteğimiz devam edecek"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Demir, "Bizim özellikle sporu destekleme noktasında önemli bir çalışmamız var. Şu anda bireysel takım olarak 1500'ün üzerinde desteklediğimiz gencimiz var 70'e yakında milli sporcumuz var. Halter takımımız Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda birincilikle beraber kupayı almış bulunuyor. Verilen emeği gençlerimiz hak ediyorlar ve gereğini yerine getiriyorlar. Samsun'da bizim genetiğimiz tüm spor branşlarına yatkın özelliktedir. Gençlerin spor alanındaki desteklenmesini çok önemsiyoruz. Hem bireysel hem takım hem de kulüp olarak da birçok alanda desteğimiz devam ediyor devam da edecek. Bugün ziyaretimize gelen halter takımımızdan Esma Alper kızımızda büyükler milli takımına seçildi. İnşallah 18-27 Şubat 2024 tarihleri arasında Bulgaristan'da gerçekleştirilecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi ve şehrimizi temsil edecek kendisine de ayrıca başarılar diliyorum" dedi. - SAMSUN