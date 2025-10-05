Haberler

Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası Sonuçlandı

Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası, 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Slovenyalı Kaja Juvan, finalde Çek rakibi Nikola Bartunkova'yı yenerek altın madalyayı kazandı. Organizasyon, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde, Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) resmi takviminde yer alan turnuvada, 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçi mücadele etti.

Green Golf ve Tenis Kulübü'nde Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Karadeniz'de ilk kez yapılan organizasyon final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Bireyselde Slovenyalı Kaja Juvan, Çek rakibi Nikola Bartunkova'yı 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Sporculara madalyaları protokol üyelerince takdim edildi.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Spor
500

