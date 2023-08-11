- Samsun 19 Mayıs Stadyumu Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

SAMSUN - 11 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor, kendi sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesinde stadın fiziki yapısında ve çim sahadaki eksiklikleri gidermeye çalışıyor.

Süper Lig hasretine rekorlar kırarak son veren Samsunspor, sahasındaki ilk maçına ligin 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak Fenerbahçe maçıyla çıkacak. 16 Haziran'da Euro 2024 çerçevesinde Samsun'da oynanan Türkiye-Galler maçı öncesinde karma alan, T alan, basın tribünü, protokol tribünü, internet altyapısı, park alanları ve yollar gibi birçok sorun halledilirken, milli maçın geç oynanması nedeniyle zeminin bakım çalışmalarına geç başlandı. Milli maçın ardından zemin düzeltme çalışmalarına başlanırken, ömrünü tüketen eski çimler kazılıp, yerine yeni çim tohumları ekildi. Zemin ve fiziksel eksiklikleri gidermek için stadyumda 24 saat esaslı bakım ve yenileme çalışması yapılıyor.

Soner Soykan: "Milli maç nedeniyle stattaki birçok fiziki eksiklik giderildi"

Arda Güler'in Puskas ödülüne aday olan golü attığı Türkiye-Galler maçı öncesi stattaki eksikliklerin giderilerek Süper Lig standartlarına getirildiğine dikkat çeken Samsunspor A.Ş. Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, "Stadımız 1. Lig'e göre üst seviyede olsa da bazı eksiklikleri vardı. Hala bazı eksikliklerimiz var. Türkiye A Milli Takım maçının Samsun'da oynanmasının bize büyük katma değeri oldu. Fiziksel eksikliklerin çoğu bu maç öncesinde halledildi. Örneğin büyük problem olan yollar düzeltildi, ulaşım sıkıntısı giderildi. Basın tribünü Süper Lig kriterlerine uymadığı için olması gereken yere taşındı. Kırık koltuklar yapıldı. Protokole de özen gösterdik. Protokol tribünü A ve B kategori olarak ayrıldı. Maçlarda çok fazla insan ve karmaşa oluyordu. Bu da misafir ağırlamada bazı eksikliklere yol açıyordu. Süper Lig'de misafirlerimiz daha yoğun olacağı için protokol tribününde daha tertipli olacağız" dedi.

"Ligin ilk 1-2 maçında zeminde ufak tefek görsel sorunlar olabilir"

Yenileme çalışmalarına milli maç nedeniyle geç başlandığı için zeminde bazı görsel sorunların yaşanabileceğini ifade eden Soner Soykan, "Zemin anlamında bir sıkıntımız var. Sahamız hibrit olduğu için her sene renovasyon yapılması gerekiyor. Sahanın belirli kısımları hibrit ve aralarında belirli çim tohumları var. Bu tohumların her sene tamamen kazılıp yeniden ekilmesi gerekiyor. Hava şartları, nem ve rutubetin yanı sıra hava sirkülasyonu açısından zemin düzenlemelerinin sezonun başına yetişmesi zor oluyor. Uluslararası bir çim firmasıyla çalışıyoruz. Milli maçın Samsun'da oynanmasından dolayı renovasyon geç yapıldı. Sahada ufak tefek eksiklikler var. Sahanın Fenerbahçe maçına hazır olması için 7-24 çimle ilgili çalışma yapılıyor. Görünen o ki ligin ilk 1-2 maçında sahada ufak tefek görsel sorunlar olabilir. Kısa sürede toparlamak için aralıksız çalışıyoruz" diye konuştu.

"Zorlukları elimizden geldiğimizce sıfıra indirmeye çalışıyoruz"

Yaşanabilecek sorunları en aza indirmek için çaba gösterdiklerini de dile getiren Soykan, "Stadımızda basın alanları yoktu, karma alan yapıldı. T alan güzelleştirildi. Bu alanlar yeterli olduğundan çok fazla fiziki şartlarla oynamadan Süper Lig standartlarına milli maç sayesinde hızlı bir şekilde geldik. Şu an her şeyimizle hazırız. Personelimiz de operasyonel olarak çok deneyimli. İnşallah taraftarı memnun edecek şekilde ilk maçımızı oynayacağız. Fenerbahçe maçında bu sınavı geçmek istiyoruz. Bizim dışımızda gelişen bir Passolig durumu da söz konusu. Teknolojik ve fiziksel olarak maça hazırlanıyorlar. Stadın giriş ve çıkışlarında fiziki sıkıntılar var. Otopark konusunda sıkıntı var. Bunların da fiziki şartları etrafındaki raylı sistem dolayısıyla değiştirilemeyecek. Bu sıkıntılarla ilgili zorlukları elimizden geldiğimizce sıfıra indirmeye çalışıyoruz. Taraftarımızın da bu hassasiyetimizin olduğunu, onlar için de en uygun şartların oluşturulması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne baskı yaptığımızın bilinmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Karadeniz temsilcisi Samsunspor, Süper Lig'de sahasındaki ilk 5 maçı Fenerbahçe, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Hatayspor takımları ile oynayacak. Saha zeminin ise Gaziantep FK maçında tamamen hazır olması planlanıyor.