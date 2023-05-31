Şampiyonluk sonrası Taksim'e çıkan Galatasaray taraftarı hep bir ağızdan aynı sloganı attı: Ülkede mülteci istemiyoruz

Şampiyon olan Galatasaray taraftarı, Taksim İstiklal Caddesi'nde kortej halinde yürüdü. Sarı-kırmızılı taraftarların, "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da taraftarlar kortej halinde İstiklal Caddesi'ne çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarların attığı slogan gündem oldu.

"ÜLKEDE MÜLTECİ İSTEMİYORUZ"

Şampiyonluk sonrası kortej halinde İstiklal Caddesi'ne çıkan bir grup Galatasaray taraftarı, "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları attı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

GALATASARAY 23. KEZ ŞAMPİYON

Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, 23. kez şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluk sonrası sokaklara dökülürken büyük mutluluk yaşadı.