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Şampiyonluk sonrası Taksim'e çıkan Galatasaray taraftarı hep bir ağızdan aynı sloganı attı: Ülkede mülteci istemiyoruz

Spor Haberleri

Şampiyon olan Galatasaray taraftarı, Taksim İstiklal Caddesi'nde kortej halinde yürüdü. Sarı-kırmızılı taraftarların, "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da taraftarlar kortej halinde İstiklal Caddesi'ne çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarların attığı slogan gündem oldu.

"ÜLKEDE MÜLTECİ İSTEMİYORUZ"

Şampiyonluk sonrası kortej halinde İstiklal Caddesi'ne çıkan bir grup Galatasaray taraftarı, "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları attı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

GALATASARAY 23. KEZ ŞAMPİYON

Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, 23. kez şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluk sonrası sokaklara dökülürken büyük mutluluk yaşadı.

Haberler.com - Spor

Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Rafflesia:

Aferin bu sene Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı bu konuda gerekli tepkiyi verdiler. Mahvettiler ülkeyi be her 5 kişiden 2 si yabancı yazıklar olsun fırsat verenlere.. Ama inşallah bu böyle gitmez devran dönecek.

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Hasan Can Çobanoğlu:

Bu ülkeye alınmalarına sebep olan herkes inşallah öbür tarafta hesabını verir

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