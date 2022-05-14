Şampiyonluk kutlamalarına Uğurcan Çakır ve Dorukhan'ın KADR ile yaptığı düet damga vurdu - Haberler

Şampiyonluk kutlamalarına Uğurcan Çakır ve Dorukhan'ın KADR ile yaptığı düet damga vurdu
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Trabzonspor'un yıldızları Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz, şampiyonluk kutlamalarında ünlü rapçi KADR ile birlikte sahneye çıktı. Şarkıya eşlik eden milli futbolcuların performansı taraftarın beğenisini kazanırken, sosyal medyada da ses getirdi.
38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da kutlamalar tüm hızıyla devam ediyor. Akyazı'da gerçekleştirilen organizasyona bordo-mavililerin yıldızı Uğurcan Çakır ile Dorukhan Toköz'ün performansı damga vurdu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Uğurcan Çakır ve Dorukhan Toköz, şampiyonluk kutlamalarında ünlü rapçi KADR ile birlikte aynı sahneyi paylaştı. Futbolculukları kadar sahnedeki performansları da büyük beğeni toplayan futbolcuların o anları kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
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