Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

Afrika Futbol Federasyonu, Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin yaptığı açıklamayla tartışmalı sürece noktayı koydu. Fas'ın itirazı kabul edilirken, şampiyonluk resmen el değiştirdi.

SENEGAL HÜKMEN MAĞLUP SAYILDI

Federasyondan yapılan açıklamada, Senegal'in hükmen mağlup ilan edildiği ve final karşılaşmasının 3-0 Fas lehine tescillendiği duyuruldu. Bu kararın ardından Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu Fas'a verildi.

PAPE THIAW'DAN SERT TEPKİ

Kararın ardından Senegal cephesinden sert bir çıkış geldi. Milli takım teknik direktörü Pape Thiaw, kupayı askeri üsse götürerek dikkat çeken bir hamle yaptı.

Thiaw, "Bize ait olanı kimse alamaz. Almak isteyen gelsin de denesin" sözleriyle karara tepki gösterdi. Yaşanan gelişmeler Afrika futbolunda gerilimi artırırken, sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.