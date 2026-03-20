Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

Afrika Futbol Federasyonu, Afrika Uluslar Kupası finali hakkındaki tartışmalı süreci sonlandırdı. Fas'ın itirazını kabul ederek, Senegal'i hükmen mağlup ilan etti ve final karşılaşmasını 3-0 Fas lehine tescil etti. Bu kararla birlikte, Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu Fas oldu. Karara Senegal Milli Takım Teknik Direktörü Pape Thiaw'dan sert tepki geldi. Pape Thiaw, kupayı askeri üsse götürüp "Bize ait olanı kimse alamaz" diyerek karara sert tepki gösterdi.

SENEGAL HÜKMEN MAĞLUP SAYILDI

Federasyondan yapılan açıklamada, Senegal'in hükmen mağlup ilan edildiği ve final karşılaşmasının 3-0 Fas lehine tescillendiği duyuruldu. Bu kararın ardından Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu Fas'a verildi.

PAPE THIAW'DAN SERT TEPKİ

Kararın ardından Senegal cephesinden sert bir çıkış geldi. Milli takım teknik direktörü Pape Thiaw, kupayı askeri üsse götürerek dikkat çeken bir hamle yaptı.

Thiaw, "Bize ait olanı kimse alamaz. Almak isteyen gelsin de denesin" sözleriyle karara tepki gösterdi. Yaşanan gelişmeler Afrika futbolunda gerilimi artırırken, sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

Shef:

Sarı Kafa’nın İran’a saldırma sebebinden daha ciddi bir savaş sebebi. Kupayı vermeyin.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

