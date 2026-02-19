Şampiyonluk aşkı engel tanımıyor! Bu karda sahaya çıktılar
Bundesliga'da lider durumda olan Bayern Münih, cumartesi günü Eintracht Frankfurt ile oynanacak maç öncesinde yoğun kar yağışı altında antrenman yaptı. Antrenman öncesinde konuşan Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, "Hava şartları ne olursa olsun hedefimiz aynı: Liderliği korumak ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak" ifadelerini kullandı.
- Bayern Münih, Bundesliga'da Borussia Dortmund'un 6 puan önünde liderdir.
- Bayern Münih, 21 Şubat Cumartesi saat 17.30'da Eintracht Frankfurt ile maç yapacaktır.
Bundesliga'da en yakın rakibi Borussia Dortmund'un 6 puan önünde lider durumda bulunan Bayern Münih'e kar bile engel olamıyor.
BAYERN YOĞUN KAR ALTINDA ÇALIŞTI
Münih'i beyaza bürüyen yoğun kar yağışına rağmen Bayern Münih, şampiyonluk yolundaki kararlılığını sahaya yansıttı. Bavyera ekibi, cumartesi günü Allianz Arena'da oynanacak kritik Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını yoğun kar yağışı altında sürdürdü.
''HEDEFİMİZ AYNI: LİDERLİĞİ KORUMAK''
Kar altında yapılan antrenmandaki görüntülerle ilgili konuşan Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, yaptığı açıklamada "Hava şartları ne olursa olsun hedefimiz aynı: Liderliği korumak ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak" ifadelerine yer ver verdi.
MAÇ NE ZAMAN?
Bayern Münih'in Eintracht Frankfurt'u ağırlayacağı zorlu mücadele 21 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak.