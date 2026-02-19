Şampiyonluk aşkı engel tanımıyor! Bu karda sahaya çıktılar

Bundesliga'da en yakın rakibi Borussia Dortmund'un 6 puan önünde lider durumda bulunan Bayern Münih'e kar bile engel olamıyor.

BAYERN YOĞUN KAR ALTINDA ÇALIŞTI

Münih'i beyaza bürüyen yoğun kar yağışına rağmen Bayern Münih, şampiyonluk yolundaki kararlılığını sahaya yansıttı. Bavyera ekibi, cumartesi günü Allianz Arena'da oynanacak kritik Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını yoğun kar yağışı altında sürdürdü.

''HEDEFİMİZ AYNI: LİDERLİĞİ KORUMAK''

Kar altında yapılan antrenmandaki görüntülerle ilgili konuşan Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, yaptığı açıklamada "Hava şartları ne olursa olsun hedefimiz aynı: Liderliği korumak ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak" ifadelerine yer ver verdi.

MAÇ NE ZAMAN?

Bayern Münih'in Eintracht Frankfurt'u ağırlayacağı zorlu mücadele 21 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da oynanacak.