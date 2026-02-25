Haberler

Şampiyonluğun baş kahramanlarındandı, Süper Lig'e veda etti

Güncelleme:
Eyüpspor, 1. Lig'de yaşadığı şampiyonlukta ön plana çıkan isimlerden biri olan Ganalı futbolcusu Prince Ampem'in, Çin ekibi Shanghai Port'a transfer olduğunu açıkladı.

  • Prince Ampem, Eyüpspor'dan Çin Süper Ligi takımı Shanghai Port'a transfer oldu.
  • Prince Ampem, Eyüpspor formasıyla 87 maçta 18 gol attı ve 9 asist yaptı.
  • Prince Ampem, Eyüpspor ile 2023-2024 sezonunda Trendyol 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.

Süper Lig ekibi ikas Eyüpspor'da 1. Lig şampiyonluğu yaşayarak takımını üst lige taşıyan Prince Ampem, İstanbul ekibine veda etti.

AMPEM'İN YENİ ADRESİ ÇİN

Eyüpspor, Ganalı futbolcusu Prince Ampem'in, Çin ekibi Shanghai Port'a transfer olduğunu açıkladı. Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Prince Ampem'in transferi konusunda Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Port ile anlaşmaya varılmıştır. Formamızı giydiği üç sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol 1. Lig'de yaşadığımız şampiyonluktaki katkıları ve Trendyol Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki performansı için Prince Ampem'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.

87 MAÇTA 27 GOLE KATKI YAPTI

2023 yılında HNK Rijeka takımından transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor formasıyla 87 maça çıktı ve 18 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Ampem ayrıca 2023-2024 sezonunda da Eyüpspor ile Trendyol 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

