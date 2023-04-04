Bileği bükülmeyen Samsunspor'a Süper Lig'e çıkmak için 5 haftada 9 puan yetiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, liderliğini devam ettiriyor. Süper Lig'e yükselmeye oldukça yakın olan Karadeniz temsilcisi, bay geçeceği ve hükmen galip sayılacağı maçlar dışında 5 maçtan 9 puan aldığı takdirde bu sezonu şampiyon tamamlayarak bir üst lige çıkacak.

Yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran 63 puanlı Samsunspor'un liderliğine devam ettiği ligde, Karadeniz temsilcisini 54 puanlı Eyüpspor, 53 puanlı Çaykur Rizespor ve 52 puanlı Sakaryaspor izliyor.

1 BAY, 2 HÜKMEN GALİBİYET

Maç fazlasıyla 3. sıradaki Çaykur Rizespor'a 10 puan fark yapan Yılport Samsunspor, kalan 8 haftanın 1'ini bay geçecek. Karadeniz temsilcisi, ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la karşılaşması gereken müsabakalarda ise hükmen galip ilan edilecek.

9 PUAN YETİYOR

Yılport Samsunspor, diğer 5 müsabakada en az 9 puana ulaştığı takdirde rakiplerinin sonuçlarına bakılmaksızın Süper Lig vizesi alacak. Ligde 33. haftayı bay geçecek Karadeniz temsilcisi, 36. haftada Yeni Malatyaspor ve son haftadaki Adanaspor maçlarından hükmen galibiyetle ayrılacak.