Şampiyonluğa giderken yenilince yedek kulübesi karıştı

Esenler Erokspor'un Erzurumspor FK'ya 2-0 yenildiği karşılaşmada, saha içinden daha çok kulübedeki gerginlik konuşuldu. Maçın 65. dakikasında oyundan alınan Recep Niyaz, teknik ekibin kararına sert tepki göstererek kramponunu fırlattı ve formasını yere attı. Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, oyuncusuna sert bir şekilde müdahale etti.

RECEP NİYAZ ÇILDIRDI

Mücadelenin 65. dakikasında oyundan alınan Recep Niyaz, teknik ekibin kararına sert tepki gösterdi. Yıldız futbolcu, sinirlerine hakim olamayarak kramponunu fırlattı.

FORMAYI ÇIKARIP YERE ATTI

Tepkisini sürdüren Recep Niyaz, formasını ve içliğini çıkararak yere attı. Yaşanan anlar kameralara yansıdı.

TEKNİK DİREKTÖRDEN SERT MÜDAHALE

Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, yaşananlara anında müdahale ederek oyuncusuna, "Sus artık tamam! Bırak da kararları biz verelim" sözleriyle tepki gösterdi. Karşılaşmadaki bu gerginlik, Erokspor'un mağlubiyetinin önüne geçerek günün en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Alper Kızıltepe
