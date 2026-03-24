Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Şampiyonlar Ligi yayınlarındaki yorumlarıyla dikkat çeken TNT Sports sunucusu Miroslava Montemayor, geçirdiği operasyonla gündeme geldi.

CANLI YAYINDA DUYURMUŞTU

Meksikalı spiker, son 16 turu öncesinde yaptığı canlı yayında bacağından ameliyat olacağını açıklamış ve bir süre ekranlardan uzak kalacağını duyurmuştu.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Montemayor, hastane yatağından paylaştığı fotoğrafla operasyonun başarılı geçtiğini açıkladı. Ünlü sunucu, rehabilitasyon sürecine başladığını da takipçileriyle paylaştı.

NE ZAMAN DÖNECEĞİ BELİRSİZ

Başarılı spikerin ne kadar süre ekranlardan uzak kalacağı henüz netlik kazanmadı. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi çeyrek final yayınlarında yer alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor.

HAYRANLARINDAN DESTEK MESAJLARI

Montemayor’un paylaşımı sonrası sosyal medyada çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.