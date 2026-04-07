Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid’in Bayern Münih’i ağırlayacağı dev maç öncesi, teknik direktör Arbeloa’nın Arda Güler’i ilk 11’de sahaya süreceği ortaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Dev mücadele öncesi Arda Güler ile ilgili karar netleşti.

BERNABEU’DA DEV RANDEVU

Real Madrid, bu gece saat 22.00’de Santiago Bernabeu’da Bayern Münih’i ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel 11’leri de belli oldu.

ARDA GÜLER İLK 11’DE

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa’nın, Arda Güler’i yine ilk 11’de sahaya süreceği öğrenildi. Genç yıldızın son haftalardaki performansıyla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldiği belirtildi.

MUHTEMEL 11’LER NETLEŞTİ

Real Madrid’in; Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García, Tchouameni, Pitarch, Valverde, Arda Güler, Mbappé ve Vinicius ile sahada olması bekleniyor. Bayern Münih’in ise Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Luis Díaz ve Kane ile mücadele edeceği öngörülüyor.

Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı

Tehditler havada uçuşurken İran, ABD'ye tüm kapıları kapattı

İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri
Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!

Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri
Türkiye'nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti

Türkiye'nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama

ABD'den İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili ilk açıklama