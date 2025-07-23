Şampiyonlar Ligi tahmin listesinde Fenerbahçe'ye büyük şok
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile eşleşen Fenerbahçe, bu turu geçerse Benfica-Nice veya Club Brugge / Salzburg-Brann galibiyle play-off oynayacak. Ancak Avrupa futbolunun önde gelen analiz platformlarından Football Meets Data'nın lig etabına kalma ihtimali en yüksek takımlar listesinde Fenerbahçe'ye yer verilmedi.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile eşleşen Fenerbahçe, bu turu geçerse Benfica-Nice veya Club Brugge / Salzburg-Brann galibiyle play-off oynayacak.
FENERBAHÇE'YE YER VERİLMEDİ
Ancak Football Meets Data'nın lig etabına kalma ihtimali en yüksek takımlar listesinde Fenerbahçe'ye yer verilmedi. Avrupa futbolunun önde gelen analiz platformlarından Football Meets Data, 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi elemeleri için yaptığı simülasyonda lig etabına kalma ihtimali en yüksek 10 takımı açıkladı. Listede Fenerbahçe'ye yer verilmedi. Sarı-lacivertlilerin rakibi Feyenoord ise yüzde 31'lik olasılıkla 9. sırada gösterildi.