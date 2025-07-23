Şampiyonlar Ligi tahmin listesinde Fenerbahçe'ye büyük şok

Şampiyonlar Ligi tahmin listesinde Fenerbahçe'ye büyük şok
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Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile eşleşen Fenerbahçe, bu turu geçerse Benfica-Nice veya Club Brugge / Salzburg-Brann galibiyle play-off oynayacak. Ancak Avrupa futbolunun önde gelen analiz platformlarından Football Meets Data'nın lig etabına kalma ihtimali en yüksek takımlar listesinde Fenerbahçe'ye yer verilmedi.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile eşleşen Fenerbahçe, bu turu geçerse Benfica-Nice veya Club Brugge / Salzburg-Brann galibiyle play-off oynayacak.

FENERBAHÇE'YE YER VERİLMEDİ

Ancak Football Meets Data'nın lig etabına kalma ihtimali en yüksek takımlar listesinde Fenerbahçe'ye yer verilmedi. Avrupa futbolunun önde gelen analiz platformlarından Football Meets Data, 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi elemeleri için yaptığı simülasyonda lig etabına kalma ihtimali en yüksek 10 takımı açıkladı. Listede Fenerbahçe'ye yer verilmedi. Sarı-lacivertlilerin rakibi Feyenoord ise yüzde 31'lik olasılıkla 9. sırada gösterildi.

Şampiyonlar Ligi tahmin listesinde Fenerbahçe'ye yer verilmedi

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSabri:

Hersey ortada nasıl yer verilsin kaç sene olmuş kimse kendini avutmasin başarı yok bisey yok israf var zaman kaybı var anlamsız transferler var yıllardır fenerde değişen yok her sene farklı hikaye var sonra hüsran

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Haber YorumlarıZübükzade:

Nasıl yer verilmemiş dünyanın en çok lig ikincisi olan takıma hayret

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Çakma beş yıldızı vardı oysa onun için bile bir şans verilmeliydi, hatta mourinho'ları ve cebinden parasını ödeyerek aldıkları bir sürü transferleri vardı bunları nasıl görmezden geldiler pes doğrusu..

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Haber YorumlarıYok canım:

Şampiyonumuz gese sayesinde direk katılmıyoruz 2 ile 3 ön eleme yapmak zorunda Türk takımları. Avrupa da yardımcı olmuyorlar elinden tutan yok.

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