Haberler

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayan muhabir Miroslava Montemayor, yayınlardaki görüntüleriyle bütün dikkatleri üzerine çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını yorumlayan spor muhabiri Miroslava Montemayor, maç yayınlarındaki performansının yanı sıra sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü muhabirin güzelliği, futbolseverlerin dikkatini çekti.

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

MAÇ YORUMLARIYLA EKRANLARA ÇIKIYOR

Şampiyonlar Ligi yayınlarında yorumculuk yapan Montemayor, karşılaşmalarla ilgili değerlendirmeleri ve saha içi analizleriyle ekranlarda yer alıyor. Yayın sırasında kameraya yansıyan görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede yayılmaya başladı.

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Miroslava Montemayor'un görüntüleri birçok kullanıcı tarafından paylaşılırken, futbolseverler ünlü muhabirin güzelliği hakkında yorumlarda bulundu. Paylaşımlar kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş etkileşim aldı.

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Vefanın ablası..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMELİH SAYIN:

Vefaaaa ;D

yanıt1
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İngiltere'de tur atlar mıyız?' sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan olay yanıt

"İngiltere'de tur atlar mıyız?" sorusuna olay yanıt
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Fahrettin Koca'dan Galatasaray'ın tarihi zaferi sonrası bomba Liverpool paylaşımı

Galatasaray'ın tarihi zaferi sonrası yaptığı paylaşım bomba
Ülke 10 günde dev bir mezarlığa döndü

Ülke 10 günde dev bir mezarlığa döndü
'Galatasaray için çok kötü bir gece olacak' diyen Ahmet Çakar'a büyük şok

Galatasaray Çakar'ı bin pişman etti
'İngiltere'de tur atlar mıyız?' sorusuna Hacıosmanoğlu'ndan olay yanıt

"İngiltere'de tur atlar mıyız?" sorusuna olay yanıt
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Trump'a cinnet getirtecek not! Füzenin üstüne yazdılar

Bu mesajı okuyunca cinnet getirecek