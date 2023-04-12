Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Haaland yine tarih yazdı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, Bayern Münih'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Inter ise deplasmanda Benfica'yı 2-0'la geçti. Gecenin yıldızı Erling Haaland, yine tarih yazdı.

Devler Ligi çeyrek finalinde oynanan ilk maçlar nefes kesti. Manchester City, Alman devi Bayern Münih'i 3-0'lık skorla mağlup etti.City'nin gollerini Rodri, Bernardo Silva ve Erling Haaland kaydetti.

HAALAND TARİHE GEÇTİ

Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland, 70'te Bernardo Silva'ya asist yaptı. Norveçli golcü 77'de bu kez sahneye çıktı. 39 maçta 45 gol atan Erling Haaland, bir Premier Lig oyuncusunun bir sezonda kaydettiği en yüksek sayıya ulaştı.

HAKAN'IN TAKIMI TUR KAPISINI ARALADI

Diğer maçta Benfica ile Inter karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi, Barella ve Lukaku'nun attığı gollerle deplasmanda 2-0 kazanarak rövanşa avantajlı giden taraf oldu. Şampiyonlar Ligi'nin yenilmez takımı Benfica'nın serisi bitti. Inter, Hakan'ın yokluğunda yarı final kapısını araladı.