Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 37 milyon euro kazanacak! İşte Trabzonspor'un play off turunda muhtemel rakipleri
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38 yıl sonra Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Trabzonspor, Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesiyle Şampiyonlar Ligi'ne 3. tur yerine play off'tan katılacak. Karadeniz ekibi turu geçmesi halinde hem gruplara kalacak hem de 37 milyon euroluk geliri kasasına koyacak. İşte Trabzonspor'un play-off'ta muhtemel rakipleri.
Trabzonspor, Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 38 yıl sonra taraftarlarını sevince boğan Karadeniz ekibi, play-off turunu geçerse ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne 3. tur yerine play-off'tan katılacak olan Trabzonspor'un ülke puanı nedeniyle seri başı olması beklenmiyor. Karadeniz ekibi turu geçerse Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak.
Fırtına'nın rakibi 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kuranın ardından belli olacak. Bordo-mavili ekip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde ise 37 milyon euroyu cebine koyacak.
37 milyon euroluk gelirle Trabzonspor yönetiminin eli maddi olarak güçlenecek. İşte Trabzonspor'un play-off'ta muhtemel rakipleri:
- Olympiakos (Yunanistan)
- Ludogorets (Bulgaristan)
- Sheriff (Moldova)
- Bodo Glimt (Norveç)
- L. Red (Cebelitarık)
- Zürih (İsviçre)
- Maccabi Hayfa (İsrail)
- Ferencvaros (Macaristan)
- S. Bratislava (Slovakya)
- Karabağ (Azerbaycan)
- Malmö (İsveç)
- Helsinki (Finlandiya)
- TNS (Galler)
- Zalgiris (Litvanya)
- Apollon (Rum Kesimi)