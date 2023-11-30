Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma yolundaki rakibi Kopenhag, deplasmanda Bayern Münih ile golsüz berabere kaldı ve avantajı eline geçirdi. Karşılaşmada Bayern Münih lehine son saniyede verdiği penaltı kararını VAR uyarısı sonrası izleyip iptal eden hakem Stephanie Frappart'ın VAR monitörünün yerini unuttuğu anlar ağızları açık bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı yakan hakemin VAR uyarısı sonrası yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanan Bayern Münih-Kopenhag maçının hakemi Stephanie Frappart, son saniyede iptal ettiği penaltıyla gruptan çıkma avantajını adeta Galatasaray'dan alıp Kopenhag'a verdi. Frappart'ın penaltı kararı sonrası gelen VAR uyarısıyla birlikte yaptığı hareket ise çok konuşuldu.

MONİTÖRÜN YERİNİ UNUTTU

Hakem Stephanie Frappart, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izlemek için VAR monitörüne hareketlendi. Monitörün yerini unutan Frappart yanlış yere koşunca saha içindekilerde hakemi büyük şaşkınlıkla izledi. Frappart uyarı sonrası monitörün yerini buldu.

KOPENHAG AVERAJLA GALATASARAY'IN ÖNÜNE GEÇTİ

Stephanie Frappart son saniyede VAR monitöründen izleyerek iptal ettiği penaltı sonrası Kopenhag, Almanya'dan 1 puanla döndü. Danimarka ekibi böylece gruptan çıkma yolunda avantaj sağladı ve averajla Galatasaray'ın önünde 2. sırada yer aldı.

VAR monitörünün yerini unutan Frappart pozisyonu izlemeye giderken bir anda yönünü değiştirdi: