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Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye göz açtırmadılar! İşte gecenin sonuçları

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Borussia Dortmund, sahasında Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. Gecenin bir diğer mücadelesinde ise Benfica, deplasmanda Club Brugge'ü 2-0 yendi.

Devler Ligi'nde son 16 turu maçları devam ediyor. Borussia Dortmund ve Benfica, turun ilk karşılaşmalarında avantajı kaptı.

DORTMUND, 3 PUANI TEK GOLLE ALDI

Borussia Dortmund- Chelsea maçının ilk yarısı golsüz sona ererken Alman ekibi ikinci yarıda rakip kaleyi baskı altına aldı ve 63. dakikada Adeyemi ile golü bulmayı başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Dortmund, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye göz açtırmadılar! İşte gecenin sonuçları

BENFICA RAHAT GEÇTİ

Benfica'ya galibiyeti getiren golü 51. dakikada penaltıdan Joao Mario ve 88 dakikada David Neres kaydetti. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye göz açtırmadılar! İşte gecenin sonuçları

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