Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye göz açtırmadılar! İşte gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Borussia Dortmund, sahasında Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. Gecenin bir diğer mücadelesinde ise Benfica, deplasmanda Club Brugge'ü 2-0 yendi.