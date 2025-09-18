Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde 4 gollü muhteşem maç

Şampiyonlar Ligi'nde 4 gollü muhteşem maç
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Kopenhag ile Bayer Leverkusen 2-2 berabere kaldı. Bayer Leverkusen forması giyen Alex Grimaldo, attığı frikik golüyle birlikte son 2 maçta üçüncü frikik golünü attı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Kopenhag ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.Parken Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Kopenhag'ın gollerini 9. dakikada Jordan Larsson ve 87. dakikada Robert kaydetti. Bayer Leverkusen'in gollerini 82. dakikada frikikten Alex Grimaldo ve 90+1. dakikada Panthelis Hadzidiakos (K.K) kaydetti.

Bayer Leverkusen forması giyen sol bek oyuncusu Alex Grimaldo, son 2 maçta üçüncü frikik golünü attı.

Bu sonuçla birlikte her iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı. Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maçta deplasmanda Karabağ ile karşılaşacak. Bayer Leverkusen ise kendi sahasında PSV Eindhoven'i konuk edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
