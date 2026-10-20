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Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta 9 maçla tamamlandı, PSG, Barcelona'yı 4-2 yendi

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Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta 9 maçla tamamlandı, PSG, Barcelona'yı 4-2 yendi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında bu akşam oynanan 9 karşılaşma tamamlandı. Gecenin öne çıkan maçında Paris Saint-Germain sahasında Barcelona'yı 4-2 yenerken Fenerbahçe, Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında bu akşam oynanan 9 karşılaşma tamamlandı. Gecenin öne çıkan maçında Paris Saint-Germain, sahasında Barcelona'yı 4-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı, bu akşam oynanan 9 karşılaşmayla başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda birbirinden çekişmeli mücadeleler oynandı.

Gecenin dikkat çeken karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Barcelona'yı 4-2 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Liverpool, Villarreal karşısında 4-3'lük skorla kazanırken Manchester City de AEK'i 5-1 mağlup etti.

Roma, Slovan Bratislava'yı 4-0 ile geçerken Napoli, Bodo/Glimt karşısında 4-3 galip geldi. Sabah, Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olurken Porto ise PSV karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki mücadele 2-2 sona ererken Stuttgart ile Atletico Madrid de sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları şöyle:

Fenerbahçe - Slavia Prag: 2-2

Sabah - Borussia Dortmund: 1-2

Paris Saint-Germain - Barcelona: 4-2

Liverpool - Villarreal: 4-3

Manchester City - AEK: 5-1

Roma - Slovan Bratislava: 4-0

Porto - PSV: 0-1

Napoli - Bodo/Glimt: 4-3

Stuttgart - Atletico Madrid: 1-1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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