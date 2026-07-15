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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

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UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu rövanş maçlarında KuPS Kuopio, Lincoln Red Imps, Iberia Tiflis, Vikingur Reykjavik, Ararat-Armenia, Levski Sofya, Sabah, Kauno Zalgiris, Larne ve Shamrock Rovers bir üst tura çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu rövanş maçları, oynanan 10 karşılaşmayla başladı.

Müsabakaların sonunda KuPS Kuopio, Lincoln Red Imps, Iberia Tiflis, Vikingur Reykjavik, Ararat-Armenia, Levski Sofya, Sabah, Kauno Zalgiris, Larne ve Shamrock Rovers üst tura yükseldi.

Maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Vardar (Kuzey Makedonya): 2-3 (2-0)

Iberia Tiflis (Gürcistan) - Flora Tallinn (Estonya): 2-2 (3-2)

Riga (Letonya) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-2 (0-2)

Gyori ETO (Macaristan) - Vikingur Reykjavik (İzlanda): 2-2 (0-1)

The New Saints (Galler) - Sabah (Azerbaycan): 1-2 (0-2)

Levski Sofya (Bulgaristan) - Borac (Bosna Hersek): 4-0 (1-1)

Inter Escaldes (Andorra) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 1-1 (1-3)

Drita (Kosova) - Kauno Zalgiris (Litvanya): 2-3 (1-1)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Floriana (Malta): 5-1 (0-2)

Larne (Kuzey İrlanda) - Tre Fiori (San Marino): 2-1 (1-0)

Kaynak: AA / Can Öcal
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