Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Rövanş Maçları Başlıyor

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Rövanş Maçları Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçları yarın oynanacak. Fenerbahçe, ilk maçta 2-1 kaybettiği Feyenoord ile sahasında karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş müsabakaları yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak ve play-off turu eşleşmeleri belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçları yarın oynanacak 10 maçla tamamlanacak. Söz konusu maçlar sonrasında play-off turunda mücadele etme hakkı elde edecek takımlar belli olacak. Fenerbahçe, bu turda deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Hollanda ekibi Feyenoord ile sahasında karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçları şu şekilde:

19.00 Karabağ - Shkendija

20.00 Fenerbahçe - Feyenoord

20.00 Kopenhag - Malmö

20.00 Pafos - Dinamo Kiev

20.00 Viktoria Plzen - Rangers

20.30 Club Brugge - Salzburg

21.15 Ferencvaros - Ludogorets

21.15 Bratislava - Almaty

22.00 Benfica - Nice

22.00 Kızılyıldız - Lech Poznan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi

Türkiye'den gidiyorlar! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazada hayatını kaybeden Deniz Servan Narin'in son paylaşımı ortaya çıktı

Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin son paylaşımı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.