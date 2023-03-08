Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları nefes kesti. Devler liginde Benfica, deplasmanda 2-0 mağlup ettiği Club Brugge'u sahasında da 5-1 yenerek tur atlayan taraf oldu. Öte yandan Chelsea-Borussia Dortmund mücadelesi ise 2-0'lık skorla İngiliz ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarında Benfica adeta gol oldu yağdı. Ev sahibi ekip Club Brugge'u 5-1 yendi. Haftanın sonucu en çok merak edilen kapışmalarından birinde ise Chelsea ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. Dev mücadele ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve tur atlayan taraf Chelsea oldu.

BENFİCA'DAN RAKİP AĞLARA 5 GOL

Devler ligi son 16 turu ikinci maçında Benfica, evinde Club Brugge'yi konuk etti. İlk maçı Belçika'da 2-0 kazanan Portekiz ekibi, rövanş karşılaşmasını da 5-1 kazandı.Benfica'da golleri 38. dakikada Ramos, 45+2 ile 57. dakikada Gonçalo Ramos, 71. dakikada Joa Mario ve 77. dakikada David Neres kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 87. dakikada Meijer'den geldi. Bu sonuçla Benfica adını çeyrek finale yazdırdı.

CHELSEA TURLADI

Gecenin diğer maçında İngiliz devi Chelsea, Almanya'da 1-0 kaybettiği rövanş mücadelesinde Dortmund'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın gollerini 44'üncü dakikada R.Sterling ve 53'üncü dakidada K.Havertz kaydetti.