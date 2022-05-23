Şampiyon Trabzonspor puan rekorunu kaçırdı - Haberler

Spor Toto Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor, 81 puanla ligi tamamladı. Ligin son maçında mağlup olan bordo-mavili ekip, ilk kez İstanbul takımına karşı yenilgi yaşadı. Bordo-mavililer, rekorlar kırdığı sezonda, ligde daha önce yakalamış olduğu 'en yüksek puan' rekorunu kırma şansını da kaçırdı.1

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun kapanış maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'in konuğu oldu. Karşılaşmadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılan bordo-mavililer, topladığı 81 puanla şampiyonluk yaşadığı sezonu rekorlar kırarak tamamladı.

Öte yandan Trabzonspor, 1 aylık izinin ardından 26 Haziran'da Trabzon'da toplanacak. Hem Şampiyonlar Ligi hem de yeni sezon için hazırlıklarına başlayacak olan bordo-mavililer, Temmuz ayı başında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan tesislerinde kampa girecek.