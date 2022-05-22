Şampiyon Trabzonspor, İstanbul'da sezonu kötü bitirdi! Başakşehir, Avrupa vizesini aldı - Haberler

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Şampiyon Trabzonspor, İstanbul'da sezonu kötü bitirdi! Başakşehir, Avrupa vizesini aldı

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 38. ve son haftasında Başakşehir, sahasında şampiyon Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ligi 4. sırada bitiren turuncu-lacivertliler, Konferans Ligi biletini aldı.

Başakşehir ile Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İstanbul'a şampiyon unvanıyla gelen konuk ekip, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR İLK YARI FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Başakşehir, 11. dakikada Okaka ile öne geçti. Baskısını her geçen dakika artıran turuncu-lacivertliler, 31. dakikada Epureanu ve 42. dakikada Serdar Gürler ile farkı 3'e çıkardı. İlk yarı 3-0'lık Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi.

Şampiyon Trabzonspor, İstanbul'da sezonu kötü bitirdi! Başakşehir, Avrupa vizesini aldı

BAŞAKŞEHİR, KONFERANS LİGİ'NE GİDİYOR

İkinci yarı Trabzonspor oyunda ipleri eline alırken Başakşehir kalecisi Volakn Babacan kalesinde adeta devleşti. 59. dakikada Nwakaeme ile farkı 2'ye indiren bordo-mavililer, yakaladığı birçok net pozisyonda da Babacan'a takıldı. Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazanarak, ligi 4. sırada bitirdi ve Konferans Ligi biletini aldı.

Haberler.com - Spor

Emre Belözoğlu, Trabzonspor, Başakşehir, Süper Lig, Spor, Haberler

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