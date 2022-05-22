Şampiyon Trabzonspor, İstanbul'da sezonu kötü bitirdi! Başakşehir, Avrupa vizesini aldı - Haberler

Başakşehir ile Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İstanbul'a şampiyon unvanıyla gelen konuk ekip, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR İLK YARI FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Başakşehir, 11. dakikada Okaka ile öne geçti. Baskısını her geçen dakika artıran turuncu-lacivertliler, 31. dakikada Epureanu ve 42. dakikada Serdar Gürler ile farkı 3'e çıkardı. İlk yarı 3-0'lık Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi.

BAŞAKŞEHİR, KONFERANS LİGİ'NE GİDİYOR

İkinci yarı Trabzonspor oyunda ipleri eline alırken Başakşehir kalecisi Volakn Babacan kalesinde adeta devleşti. 59. dakikada Nwakaeme ile farkı 2'ye indiren bordo-mavililer, yakaladığı birçok net pozisyonda da Babacan'a takıldı. Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazanarak, ligi 4. sırada bitirdi ve Konferans Ligi biletini aldı.

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