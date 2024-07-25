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Tesislerine bile kilit vurulacak! Fransa'nın köklü kulübü Bordeaux, iflas etti

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Finansal olarak zor bir dönemden geçen ve borçları nedeniyle Ligue 2'den Ulusal Lig'e (3. Lig) düşürülen Bordeaux, 1937'de edindiği profesyonel statüden de vazgeçti. Bu nedenle Fransız ekibinin tüm oyuncularının sözleşmeleri otomatik olarak feshedilecek ve tesisleri kapatılacak. 2008-2009 sezonunda Ligue 1'de mutlu sona ulaşarak 6. şampiyonluğunu kazanan köklü kulübün 4 Fransa Kupası, 3 Fransa Lig Kupası ve 2 Fransa Süper Kupa zaferi de bulunuyor.

2008-2009 sezonunda Ligue 1'de şampiyon olan Fransa'nın köklü takımlarından olan Bordeaux, tarihe karışıyor. Son olarak 2021-2022 sezonunda Fransa Ligue 1'de yer alan ve sezon sonunda küme düşen Fransız kulüp, kapanmanın eşiğine geldi.

KÜME DÜŞÜRÜLMÜŞLERDİ

Geçen sezon Ligue 2'yi 50 puanla 12. sırada tamamlayan Bordeaux, Ligue 1'e tekrar geri dönemezken borçlar nedeniyle Ligue 2'den Ulusal Lig'e (3. Lig) düşürülmüştü.

PROFESYONEL STATÜDEN VAZGEÇTİLER

Fransız basınından Sud Ouest Girondins'in haberine göre Bordeaux 1937'de edindiği profesyonel statüden vazgeçtiğini Fransa Futbol Federasyonu'na bildirdi. 30 Haziran itibarıyla net olarak 40 milyon euro zarara uğrayan Bordeaux profesyonel statüsünden vazgeçtiği için de tüm oyuncularının sözleşmeleri otomatik olarak feshedilecek ve tesisler de kapatılacak.

BAŞARILARI

Bordeaux son olarak 2008-2009 sezonunda Ligue 1'de mutlu sona ulaşarak 6. şampiyonluğunu kazanmıştı. Bordeaux'un aynı zamanda 4 Fransa Kupası, 3 Fransa Lig Kupası ve 2 tane de Fransa Süper Kupası bulunuyor. Fransız ekibinin teknik direktörü daha önce Galatasaray'da forma giymiş olan eski futbolcu Albert Riera.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Albert Riera Süper Kupa Bordeaux Bordeaux Fransa Futbol Spor Dünya Haberler

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