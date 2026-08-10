Denizli Horozkentspor kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

Denizli'de uzun yıllardır kadın futbolunu en üst seviyede temsil eden ve milli takıma onlarca futbolcu yetiştiren Horozkentspor kapanma tehlikesi ile karşı karşıya. Yeşil siyahlılar gerekli olan maddi ihtiyaçları karşılayamaması durumunda yeni sezona katılamayacak.

Yaklaşık 11 yıldır Denizli'yi başarı ile temsil eden ve bu sürede de onlarca futbolcu yetiştirerek milli takımın hizmetine veren Denizli Horozkentspor yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Kurulduğu 2015 yılından bu güne kadar Türk Kadın Futbolunda adından söz ettiren Denizli temsilcisi ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeni sezona katılamama tehlikesi yaşıyor.

2026-2027 Futbol sezonunda Türkiye Kadınlar 1. liginde mücadele edecek olan Denizli temsilcisi Maddiyat sorununu aşmak için Denizli'de birçok iş insanı kurum ve kamu yetkilisi ile görüşme gerçekleştirmesine rağmen olumlu somut bir destek görememesi moralleri alt üst etti.

Bunun üzerine yardım kampanyası düzenlemesine rağmen ondan da önemli bir gelir elde edemeyen yeşil siyahlılar Eylül ayının ilk haftasında başlayacak olan lige katılamama durumu ile karşıya kalacak. Bu durumun kendilerini üzdüğünü söyleyen kadın futbolu sevenler çok büyük ticari potansiyele sahip Denizli gibi bir şehirde kadın futbolunun geldiği durumun içler acısı olduğunu ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı