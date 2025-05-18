Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi

Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. şampiyonluğunu ilan etti. Teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, gelecek sezon da şampiyon olmak olduğunu belirterek "Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak." dedi.

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, kendi sahasında ağırladığı Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve ligdeki 25. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılılarda Teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

''HEDEFİMİZ SENEYE TEKRAR ŞAMPİYON OLMAK''

Şampiyonluğun ardından oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Okan Buruk, "İnanılmaz bir ortam, tüylerim diken diken. Allah'a şükürler olsun. Hem bana, hem Galatasaray'a bu kadar güzel insanların olduğu takım izletiyor. Onlarla gurur duyuyorum. 5. yıldızı tamamladık, hedefimiz seneye tekrar şampiyon olmak. Oyuncularla, camia ile gurur duyuyorum. Allah'a şükürler olsun." dedi.

''HEDEFİM 4 ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK''

Açıklamalarına devam eden tecrübeli teknik adam, "Oyuncu olarak 4 şampiyonluk yaşadım, şimdi hedefim teknik direktör olarak 4 şampiyonluk yaşamak." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıÜnsal Erol:

vizyona bak Avrupa da başarılı olmak demiyor turkiye de şampiyon olmak diyor küçük düşünen küçük insan

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Haber YorumlarıOrhan Gazi:

Ne vizyonsuz adamsın be, bir kerede avrupa çıksın ağzından..!

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Haber YorumlarıErener:

hiç transfer yapmanıza gerek yok fener ne de olsa artık şampiyon olamaz

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Haber Yorumlarıİzzet :

sen bidaha böyle iki katir bir arada görmesin hata üçüncü katır musera artık sırada bir takım olursunzirto böyle bir bal olurmu ligd 4 katirla basladin o 4 katır 38 maçta oynadılar ne sakat ne ceza nAsil bir iş her zaman papaz pilavyeme,zbazen musaka yer unutma

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