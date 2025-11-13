Haberler

Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi

Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi Haber Videosunu İzle
Şampiyon olan futbolculara tam 250.000 dolar verdi
Bir iş insanı, Zimbabve Premier Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Scottland FC futbolcularına ödül olarak tam 250.000 dolar nakit para verdi.

  • Zimbabve Premier Ligi şampiyonu Scottland FC oyuncularına 250.000 dolar nakit para ödül verildi.
  • Scottland FC ilk sezonunda Zimbabve Premier Ligi'ni kazandı.

Zimbabve Premier Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Scottland FC, saha içindeki başarısından çok, şampiyonluk kutlamalarında yaşanan sıra dışı prim anıyla gündeme geldi.

ÇANTADAN 250 BİN DOLAR ÇIKARDI

Zimbabveli bir iş insanı, lig şampiyonu Scottland FC oyuncularını ödüllendirmek için çantasını açarak tam 250 bin dolar nakit para çıkardı. Bu anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve kısa sürede viral oldu.

SCOTTLAND FC'DEN TARİHİ BAŞARI

Scottland FC, ilk sezonunda Zimbabve Premier Ligi'ni kazanarak ülke futbolunda tarihi bir başarıya imza attı. Çantayla verilen nakit ödül, bu şampiyonluk sevincine damga vurdu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI

Paylaşılan görüntüler dünya basınında da ilgi çekerken, futbolseverler "böylesi görülmedi", "Futbolun en ilginç prim töreni" yorumları yaptı. Scottland FC'nin tarihi başarısı kadar, bu sıra dışı ödül töreni de hafızalara kazındı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
