Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı

Eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile yarışırken küçük bir kaza yaşadı. Kaza antrenman sürüşü sırasında gerçekleşirken Zayn dengesini kaybederek düştü. Kazadan sonra Razgatlıoğlu hemen Zayn'in yanına koşarak durumunu kontrol etti ve destek verdi.

  • Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 6 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'na pistteki antrenman sürüşü sırasında çarptı.
  • Zayn Sofuoğlu, koruyucu ekipmanlar sayesinde kazayı hafif atlattı ve ciddi bir yaralanma yaşanmadı.
  • Kaza, resmi bir yarışta değil, pistte gerçekleştirilen antrenman sürüşü sırasında meydana geldi.

Eski milli motoksiletçi Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile yarıştığı sırada küçük bir kaza yaşadı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada da yer aldı.

ANTRENMANDA KORKU DOLU ANLAR

Kazanın, resmi bir yarışta değil pistte gerçekleştirilen antrenman sürüşü sırasında gerçekleştiği belirtildi. Görüntülerde, Zayn Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu'nun aynı anda pistte ilerledikleri esnada motosikletlerin temas ettiği ve küçük sürücünün dengesini kaybederek yere düştüğü görüldü.

KORUYUCU EKİPMANLAR İŞE YARADI

Olayın ardından kısa süreli bir paniğin yaşandığı, ancak Zayn Sofuoğlu'nun üzerinde bulunan koruyucu ekipmanlar sayesinde kazayı hafif şekilde atlattığı öğrenildi. Minik yarışçının sağlık durumunun iyi olduğu, ciddi bir yaralanma yaşanmadığı ve olayın tedbir amaçlı kontrollerle geçtiği açıklandı.

RAZGATLIOĞLU HEMEN YANINA KOŞTU

Kaza sonrası, dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ve ekipler Zayn'in yanına hemen koştu. Dostane görüntülerde, Razgatlıoğlu'nun küçük sürücünün durumunu kontrol ettiği ve kazanın ardından destek verdiği görüldü. Minik yarışçı kaza sonrası "Toprak abi bana çarptı" derken Razgatlıoğlu ise "Kusura bakma kanka" diye cevap verdi.

ZAYN SOFUOĞLU KİMDİR ?

Zayn Sofuoğlu, eski Supersport Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun oğlu olarak küçük yaşlardan beri motor sporlarına büyük ilgi gösteriyor ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor. Henüz 6 yaşında olmasına rağmen pistlerde gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDilaver KEKLİKCİ:

küçücük çocuğa çarpmaya utanmıyor musun? O nasıl bir elbise ki çocuk hiç bir şey olmamış gibi devam ediyor. O elbise ile savaşa gidilir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBy_ Aslan:

taktik veriyor embesil

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

